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В Одессе построили арку для дезинфекции: видео

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Сотрудники КП "Горзелентрест" и "Одесгорэлектротранс" построили арку, которая дезинфицирует каждого, кто пройдет мимо нее.

О создании арки для дезинфекции сообщает телеграмм-канал Думская – новости Одессы.

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Новое устройство тестируют в инфекционной больнице. В случае положительного результата, в предприятии готовы наладить производство.

По состоянию на 26 марта, в Одессе зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Сначала заболел парень, который вернулся из США. Он отказался от госпитализации и находится на самоизоляции.

Впоследствии болезнь подтвердили у еще трех людей: мужчины 1973 года рождения, женщины и мужчины 1965 и 1963 года рождения.

Как выглядит арка для дезинфекции в Одессе: видео


Как защитить себя от коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Одессы Новости Здоровье
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