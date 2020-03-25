В Одессе тоже подтвердили случай коронавируса: детали о больном

В Одессе подтвердили выявленный случай заражения Covid-19. Парень недавно вернулся из США.

Детали о больном сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

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Что известно о больном

По словам главы Одесской ОГА, больной – мужчина 1995 года рождения, который сейчас проживает в городе Одесса и недавно прибыл из США.

По прибытии и при выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. Там у него были взяты все анализы — на грипп, ОРВИ и Covid-19, где ему провели тесты на грипп и ОРВИ, но они дали отрицательный результат.

Следовательно, согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лаборатории в Киеве, где и подтвердили наличие вируса Covid-19.

По данным инфекционной больницы города Одесса, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он отмечает категоричное желание покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно.

Сейчас с мужчиной общается полиция относительно подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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