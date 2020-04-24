В Одессе вспышка коронавируса в доме престарелых: что известно

В доме престарелых в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса. Там COVID-19 обнаружили у пятерых человек.

О вспышке коронавирусной инфекции в доме престарелых в Одессе сообщил главный санврач Одесской области Виталий Гончар, пишет Depo.Одесса.

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По его словам, в доме престарелых подтвердили пять случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели трое медиков.

Первый случай там обнаружили еще 17 апреля.

Гончар объяснил, что проникновению инфекции в учреждение способствовало несоблюдение персоналом противоэпидемических мероприятий.

Обратите внимание! По состоянию на 24 апреля в Одесской области зафиксировали 169 случаев заражения коронавирусом.





Важность карантина / Инфографика 24 канала

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