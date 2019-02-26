В Одесской области корью массово заболели полицейские

31 Читати новину українською
Полицейские заболели корью
Полицейские заболели корью / 24 Канал

Десять сотрудников отделения полиции Савранского района Одесской области заболели корью.

Из-за этой вспышки кори в участке ввели карантин на два дня. Подозрение на заболевание было у 19 человек, сообщила заместитель начальника-отдел коммуникаций национальной полиции Украины в Одесской области Светлана Белецкая.

Читайте также: Сколько людей умерли от кори в Украине

Она отметила, что диагноз подтвердился у 10 работников. Карантин сняли 22 февраля, он длился с 20 по 21 февраля.

Белецкая отметила, что во время карантина участок работал.

 
Корь – что это?

 Инфекционное заболевание, которое передается от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.  

"Это не тот объект, который можно закрыть полностью в дни карантина. Там круглосуточно дежурила следственно-оперативная группа, патрульная полиция. Конечно, эти группы состояли из здоровых сотрудников отдела", – рассказала Белецкая.


Корь в Украине

Что надо знать о кори: смотрите видео

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

blog_ava
В Администрации Президента прокомментировали инициативу импичмента
сегодня
2983
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Корь Полиция Новости Одессы
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
25 февраля 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 343
"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
25 февраля 08:42 "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
741
Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
24 февраля 09:23 Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
Ольга Задорожна 253
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 7689
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
386
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук