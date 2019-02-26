В Одесской области корью массово заболели полицейские

Десять сотрудников отделения полиции Савранского района Одесской области заболели корью.

Из-за этой вспышки кори в участке ввели карантин на два дня. Подозрение на заболевание было у 19 человек, сообщила заместитель начальника-отдел коммуникаций национальной полиции Украины в Одесской области Светлана Белецкая.

Читайте также: Сколько людей умерли от кори в Украине

Она отметила, что диагноз подтвердился у 10 работников. Карантин сняли 22 февраля, он длился с 20 по 21 февраля.

Белецкая отметила, что во время карантина участок работал.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, которое передается от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

"Это не тот объект, который можно закрыть полностью в дни карантина. Там круглосуточно дежурила следственно-оперативная группа, патрульная полиция. Конечно, эти группы состояли из здоровых сотрудников отдела", – рассказала Белецкая.



Корь в Украине

Что надо знать о кори: смотрите видео

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.