В Одесской области от коронавируса умер 60-летний врач

К сожалению, коронавирус в Украине унес жизнь еще одного медика. Мужчине было 60 лет и он имел хронические заболевания.

Известно, что медика госпитализировали 17 апреля. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Фейсбуке.

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Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, его жизнь не удалось спасти – через два дня он умер.

Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика. Мужчина был госпитализирован 17-го апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, больной был переведен на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни,

– написал Куцый.

Он также добавил, что по состоянию на 19 апреля в Одесской области подтвердили 137 случаев заболевания COVID-19. Глава Одесской ОГА призвал людей обращаться к врачам в случае выявления первых симптомов болезни.

Важно! За последние сутки в Украине обнаружили 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, количество больных возросло до 5 449 – из них 141 пациент умер, еще 347 больным удалось выздороветь.

Что известно о коронавирусе у врачей?В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. В целом в Украине уже 978 работников медицинской сферы заболели COVID-19.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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