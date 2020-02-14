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В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая с больным экипажем: обнаружили ли у них коронавирус

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Контейнеровоз із Китаю CMA CGM URAL у порту Одеси

В порту Одессы встретили судно, которое в конце января вышло из Китая. Ранее у шести членов его экипажа поднялась температура, однако через некоторое время все вроде бы выздоровели. Поэтому украинские медики провели медицинский осмотр, нет ли у команды корабля симптомов коронавируса.

Как сообщает ТСН, по результатам проверки, ни у одного члена экипажа нет внешних признаков коронавируса. Всем предоставили так называемую свободную практику, то есть корабль может стоять в порту, а команда при необходимости – выходить в город. Интересно, что из 25 членов экипажа трое являются украинцами, девять – граждане Китая и тринадцать имеют гражданство Шри-Ланки.

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Окончательный вывод медики сделали на основании отчета капитана о состоянии здоровья моряков, а также по результатам внешнего осмотра и измерения температуры. Проверку судна проводили специалисты санитарно-карантинного отдела Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины.

По словам эпидемиологов, с тех пор корабль вышел из Китая инкубационный период заболевания коронавирус уже прошел. Даже после того, как у шести членов экипажа была высокая температура, уже прошло более 14 дней. А новых больных после этого не было. Медики говорят, что высокая температура моряков стало следствием обыкновенной простуды.

Медики добавляют, что груз проверять не будут, поскольку в этом нет смысла. Судно должно пробыть в Одесском порту двое суток, а затем отправится дальше в соответствии с планами судовладельца.

Что известно об этом контейнеровоз из Китая и его больном экипаже

Говорится о трехсотметровом контейнеровозе CMA CGM URAL. В начале января 2020 судно загрузилось в портах Китая. А 27 числа корабль побывал в одном из портов Шри-Ланки, и там у шести членов команды была высокая температура. 29 января в компании CMA CGM заявили о том, что команда корабля уже является здоровой.

После Шри-Ланки судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а 12 февраля – в румынской Констанце. Из-за прибытия контейнеровоза в Одессу и распространения коронавируса по миру медиков одесской санитарно-карантинной службы привели в повышенную готовность. Медицинский осмотр всех членов экипажа провели сразу после швартовки корабля. Кроме того, за 6 часов до прибытия капитан судна выслал санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

Что было бы, если бы одесские медики обнаружили на судне больного

  • немедленно было бы введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий
  • больного с подозрением на коронавирус отправили бы в судовой изолятор или изолятор порта,
  • дальше больного госпитализировали бы на береговой госпитальной базе,
  • судно поставили бы на карантин и провели бы там соответствующие медико-санитарные мероприятия.

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Что известно о новом коронавирусе из Китая

  • По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавируса умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердили.
  • Правда, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания.
  • В конце января Украина отправила в Китай два самолета для эвакуации своих граждан. В общем домой вернулись 415 украинцев.
  • 11 февраля должна была состояться новая эвакуация украинцев из Уханя, но вылететь им не удалось якобы по техническим причинам, не зависящим от посольства Украины в КНР.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Одессы Инфекция Медицина Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Новости Украины
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