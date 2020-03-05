В одиноких людей больше шансов умереть от меланомы: исследование

Оказалось, что шансы вовремя диагностировать меланому у одиноких людей на 12% ниже, чем у тех, кто находится в паре.

Ученые связывают это с отсутствием близкого человека, который может вовремя заметить признаки болезни, об этом говорится в исследовании, опубликованном в British Journal of Dermatology.

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Меланома – что это? Это злокачественная опухоль, при которой разрастаются пигментные клетки – меланоциты. Ежегодно болезнь диагностируют в 197 тысяч человек по всему миру.

Специалисты из Великобритании и Дании провели анализ, чтобы понять, существует ли связь между потерей партнера и вероятностью диагностики меланомы или летального исхода из-за нее.

Ученые собрали данные о 500 тысячах людей, потерявших партнера, и сравнили каждого из них с 10 людьми того же пола, возраста и страны проживания (которые не были в трауре).



Одинокие люди чаще умирают от меланомы / uarp.org

За людьми наблюдали на протяжении 5 лет. Впоследствии ученые выбрали 28 тысяч человек, больных меланомой, и проанализировали их уровень смертности из-за болезни.

Среди тех, кто пережил гибель партнера, уровень смертности от меланомы был на 17% выше, но болезнь диагностировалась на 12% реже. Вероятно, это из-за того, что люди долго не замечали симптомов и вовремя не обращались к врачу.

Также ученые предполагают, что стресс ускоряет прогрессирование этой болезни. Дело в том, что именно в первый год после потери близкого человека уровень смертности от меланомы превышал 31%.

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