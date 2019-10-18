В одном из крупнейших университетов Украины произошла вспышка кори

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Вспышка кори в ЧНУ
Вспышка кори в ЧНУ / radiotech.cv.ua

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори.

С 25 сентября 2019 года и по сей день в учебном заведении корью заболели 8 студентов, сообщает пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения.

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Какие меры принимаются, чтобы остановить вспышку?

В ходе заседания местного департамента здравоохранения решили сосредоточить внимание на вспышке болезни среди студентов ЧНУ, и на значительном количестве контактных лиц.

Для преодоления вспышки в высших учебных заведениях определят лиц-координаторов для сотрудничества с департаментом здравоохранения.

Симптоми кору
Симптомы кори

Координаторы должны оперативно сообщать медикам в случае появления новых случаев заболевания корью в их вузах, осуществить сбор и обобщение информации о вакцинальном статусе всех студентов.

В вузах планируют развернуть работу временных пунктов прививок. Также организуют наблюдение за лицами, которые контактировали с больными.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Эпидемия Корь Новости Черновцов
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