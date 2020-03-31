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В оккупированном Донецке зафиксировали первый случай коронавируса

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Коронавирус в "ДНР" / freeradio.com.ua

На оккупированной территории Донецкой области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая 19 марта вместе мужем и маленьким сыном приехала из Москвы.

Как отметила псевдо-министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко, 24 марта женщина почувствовала слабость, а 29 марта обратилась к врачам, передают СМИ оккупантов.

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Пациентке вызвали скорую помощь и госпитализировали в инфекционное отделение.

У больной наблюдались симптомы: повышение температуры тела до 37,4 градуса, общее недомогание, кашель, потеря обоняния, рвота. На третий день наблюдения состояние зараженной стабильное, температура тела – нормальная,
– говорится в сообщении.

По данным "МЗ ДНР", больная общалась только с членами семьи, все они госпитализированы. Также устанавливаются все люди, с которыми могла контактировать семья, для изоляции и проведения тестирования.

Коронавирус на оккупированных территориях: главное

  • По состоянию на 31 марта луганские боевики признали наличие только одного случая инфицирования коронавирусом. Зато донецкие бандформирования не подтвердили ни одного случая. При этом тестирования коронавируса на оккупированных территориях фактически нет, за неимением тестовых систем.
  • Большинство местных не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки мест в больницах.
  • В оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5 – в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. В то же время в инфекционных отделениях больниц полуострова находится более 1000 человек с пневмонией.
  • Украинские власти не исключают, что оккупанты на Донбассе, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние распространения COVID-19. Сейчас там почти 10 тысяч больных ОРВИ, многие из которых уже имеют осложнения в виде пневмонии.

Прості правила, які можуть врятувати життя
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Больница Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Украины Оккупированные территории Здоровье Лечение
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