В оккупированном Крыму 50 человек находятся на карантине с подозрением на коронавирус, – СМИ

По сообщениям СМИ, в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Севастополе на карантине находятся 50 человек. Известно, что они приехали из Китая.

Информация про это появилась после того, как стало известно о бегстве женщины из карантина, об этом сообщает РИА Новый день со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора.

Что было до этого: Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы оккупированного Крыма: вероятно, в Ростов

Корреспондент заявляет, что власть якобы скрывала информацию о карантине, пока об этом не узнали журналисты. Журналистка утверждает, что официальные комментарии начали поступать только после того, как информация просочилась в прессу.

Напомним, что еще в середине февраля из оккупированного Севастополя из-под карантина сбежала женщина. Своим соседкам по палате она сообщила, что собирается в Ростовскую область. Сейчас она объявлена ​​в розыск.

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х, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – . В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.

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Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь. МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

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Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

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