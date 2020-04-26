В оккупированном Крыму на карантин закрыли целую больницу из-за лифтера с COVID-19: подробности

Закрыть на карантин пришлось больницу с людьми в Красногвардейском районе Крыма. Ее перевели в режим обсерватора, поскольку в медучреждении обнаружили больного коронавирусом лифтера.

Об этом рассказали в оккупационной администрации аннексированного полуострова, передает Интерфакс.

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Очаг достаточно непростой, потому что лифтер имел большое количество контактов. Важно было выбрать контакты первого порядка, чтобы больница пошла в обсервацию,

– говорят оккупанты.

Следовательно, на обсервацию поместили 89 медицинских работников и 60 пациентов.

Кроме того, на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Алуште после обнаружения COVID-19 у одной из пациенток – женщины 1925 года рождения, которая подключена к аппарату ИВЛ.

Там в обсервации остаются 17 человек: 15 медиков и два пациента.

Накануне в режим обсерватора была переведена и клиническая больница в Симферополе из-за заражения двух врачей коронавирусом: там на две недели закрыты 87 медработников и 28 пациентов.

Какова ситуация с коронавирусом в Крыму?

Оккупанты утверждают, что в целом COVID-19 на полуострове заразились 69 человек. В Севастополе, который по украинскому законодательству является отдельной административной единицей, еще 25 случаев.



Впрочем, вероятнее всего, российские оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Их на полуострове может быть значительно больше.