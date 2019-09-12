В оккупированном Крыму вспыхнула смертельно опасная болезнь

17 Читати новину українською
В оккупированном Крыму вспыхнула болезнь Лайма
В оккупированном Крыму вспыхнула болезнь Лайма / health.com

На территории оккупированного Россией Крыма с начала сентября зафиксировали 55 случаев смертельно опасной болезни Лайма.

Известно, что три случая заболевания системным клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) обнаружили у людей, которые приехали на территорию Крыма, пишет Роспотребнадзор в оккупированном Крыму.

Читайте также: Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции

В течение прошедшего периода прививки против болезни Лайма получили 3369 человек, которые относят к группе риска — лесники, студенты, которые проходят производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие в эндемичные для клещевого вирусного энцефалита территории.

 
Болезнь Лайма – чем опасна

Это инфекционная болезнь, которая передается человеку во время присасывания черноногих клещей к коже. Активность нападений приходится на апрель-май и август-сентябрь.

​Болезнь Лайма вызывают боррелии, которых переносят исключительно клещи. Заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в ранку. Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения боррелиозом. Несвоевременное обращение к медикам может обернуться "букетом" серьезных хронических заболеваний – от боли в суставах и проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами до неврологических расстройств. Боррелиоз может привести даже к инвалидности.

Серопрофилактику получил 221 человек.

Хвороба Лайма: симптоми та стадії розвитку захворювання
Болезнь Лайма: симптомы и стадии развития заболевания

 
Серопрофилактика – что это?

Это способ предотвращения инфекционных заболеваний человека и животных путем применения сывороток иммунных или гамма-глобулинов, содержащих антитела против соответствующих возбудителей.

По данным ведомства, в начале сентября против клещей обработали площади 2136,778 га, в том числе, и 421 га площади летних оздоровительных организаций.

Аркадные обработки провели на стоянках 23 туристических маршрутов, площадью 430 га.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
сегодня
1757
Теги: Новости Крыма Здоровье Лечение Инфекция
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
508
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 52886
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 5442
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
7 сентября 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 493
Как правильно воспитывать детей с аутизмом
5 сентября 16:49 Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Олександр Бевза 365
Новости
Больше новостей
Залиште відгук