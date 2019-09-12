В оккупированном Крыму вспыхнула смертельно опасная болезнь

На территории оккупированного Россией Крыма с начала сентября зафиксировали 55 случаев смертельно опасной болезни Лайма.

Известно, что три случая заболевания системным клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) обнаружили у людей, которые приехали на территорию Крыма, пишет Роспотребнадзор в оккупированном Крыму.

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В течение прошедшего периода прививки против болезни Лайма получили 3369 человек, которые относят к группе риска — лесники, студенты, которые проходят производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие в эндемичные для клещевого вирусного энцефалита территории.

Болезнь Лайма – чем опасна Это инфекционная болезнь, которая передается человеку во время присасывания черноногих клещей к коже. Активность нападений приходится на апрель-май и август-сентябрь.



​Болезнь Лайма вызывают боррелии, которых переносят исключительно клещи. Заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в ранку. Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения боррелиозом. Несвоевременное обращение к медикам может обернуться "букетом" серьезных хронических заболеваний – от боли в суставах и проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами до неврологических расстройств. Боррелиоз может привести даже к инвалидности.

Серопрофилактику получил 221 человек.



Болезнь Лайма: симптомы и стадии развития заболевания

Серопрофилактика – что это? Это способ предотвращения инфекционных заболеваний человека и животных путем применения сывороток иммунных или гамма-глобулинов, содержащих антитела против соответствующих возбудителей.

По данным ведомства, в начале сентября против клещей обработали площади 2136,778 га, в том числе, и 421 га площади летних оздоровительных организаций.

Аркадные обработки провели на стоянках 23 туристических маршрутов, площадью 430 га.

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