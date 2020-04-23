В ОРДЛО подтвердили более 100 случаев заражения коронавирусом

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили 115 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса и информацию о значительном росте количества инфицированных.

Донецкая область

Подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.

В ОРДО с 18 апреля на карантин переведены Донецкое областное территориальное клиническое объединение (больница им. Калинина) и Горловская городская больница №3. Пациентов из этих больниц вывозят в учреждения здравоохранения в г. Макеевка, г. Ясиноватая и г. Зугрэс.

Принимаются меры для прекращения междугородного сообщения, в частности, между городами Макеевка и Донецк.

Ранее были переведены в режим строгой изоляции поселок Новый Свет, где находится Старобешевская ТЭС.

22 апреля в городе Снежное коронавирус был обнаружен у двух человек, которые недавно прибыли из Москвы.

Луганская область

Подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом.

С 22 апреля в ОРЛО введены дополнительные ограничительные меры – запрещено посещение больных в больницах и кладбищ (кроме оформления услуг захоронения), вводятся разрешения на передвижение.

Перекрыты основные выезды из поселка Хрустальный.

"В городе Первомайск, закрытом на карантин еще 15 апреля, население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе – среди медиков, которые скрываются оккупационной администрацией", – добавили в министерстве.

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