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В ОРДЛО подтвердили более 100 случаев заражения коронавирусом

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В ОРДЛО подтвердили более 100 случаев заражения коронавирусом / Getty Images

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили 115 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса и информацию о значительном росте количества инфицированных.

Донецкая область

  • Подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.
  • В ОРДО с 18 апреля на карантин переведены Донецкое областное территориальное клиническое объединение (больница им. Калинина) и Горловская городская больница №3. Пациентов из этих больниц вывозят в учреждения здравоохранения в г. Макеевка, г. Ясиноватая и г. Зугрэс.
  • Принимаются меры для прекращения междугородного сообщения, в частности, между городами Макеевка и Донецк.
  • Ранее были переведены в режим строгой изоляции поселок Новый Свет, где находится Старобешевская ТЭС.
  • 22 апреля в городе Снежное коронавирус был обнаружен у двух человек, которые недавно прибыли из Москвы.

Луганская область

  • Подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом.
  • С 22 апреля в ОРЛО введены дополнительные ограничительные меры – запрещено посещение больных в больницах и кладбищ (кроме оформления услуг захоронения), вводятся разрешения на передвижение.
  • Перекрыты основные выезды из поселка Хрустальный.

"В городе Первомайск, закрытом на карантин еще 15 апреля, население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе – среди медиков, которые скрываются оккупационной администрацией", – добавили в министерстве.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Жертвы Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Здоровая жизнь
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