В ОРДЛО подтвердили более 100 случаев заражения коронавирусом
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили 115 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса и информацию о значительном росте количества инфицированных.
Донецкая область
- Подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.
- В ОРДО с 18 апреля на карантин переведены Донецкое областное территориальное клиническое объединение (больница им. Калинина) и Горловская городская больница №3. Пациентов из этих больниц вывозят в учреждения здравоохранения в г. Макеевка, г. Ясиноватая и г. Зугрэс.
- Принимаются меры для прекращения междугородного сообщения, в частности, между городами Макеевка и Донецк.
- Ранее были переведены в режим строгой изоляции поселок Новый Свет, где находится Старобешевская ТЭС.
- 22 апреля в городе Снежное коронавирус был обнаружен у двух человек, которые недавно прибыли из Москвы.
Луганская область
- Подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом.
- С 22 апреля в ОРЛО введены дополнительные ограничительные меры – запрещено посещение больных в больницах и кладбищ (кроме оформления услуг захоронения), вводятся разрешения на передвижение.
- Перекрыты основные выезды из поселка Хрустальный.
"В городе Первомайск, закрытом на карантин еще 15 апреля, население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе – среди медиков, которые скрываются оккупационной администрацией", – добавили в министерстве.
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