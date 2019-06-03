В организме человека нашли молекулу, которая поможет побороть рак

14 Читати новину українською
Иммунные клетки могут лечить рак
Иммунные клетки могут лечить рак / pixabay.com

Такой метод лечения рака, как иммунотерапия, может стать более эффективным при использовании молекулы LL-37. Эта молекула усиливает активность иммунных клеток в борьбе с опухолью.

Об исследованиях ученых Эдинбургского университета (Шотландия), которые выявили, что применение молекулы LL-37 в рамках иммунотерапии задает дополнительный стимул иммунной атаки организма на раковое новообразование, пишет EurekAlert.

Читайте также: Как снизить риск развития рака в 16 раз: ответ ученых

В экспериментах с мышами терапия с использованием молекулы приводила к уменьшению опухоли, а в некоторых случаях – к полному излечению от рака. Авторы исследования предполагают, что подобные эффекты могут быть достигнуты и в терапии рака у человека.

Новий метод допоможе знизити вартість імунотерапії
Новый метод поможет снизить стоимость иммунотерапии ​

Специалисты объяснили, что молекула LL-37 вырабатывается организмом естественным путем в ответ на инфекции, способствуя борьбе иммунной системы с бактериями и вирусами. Исследователи обнаружили, что LL-37 повышает функцию дендритных клеток – специфических иммунных клеток, ответственных за целевые иммунные реакции и способствует усиленной активности других клеток, которые являются борцами с опухолью.

Культивирование дендритных клеток предполагает иммунотерапия – для этого должен проводиться отбор образцов клеток пациента и их выращивание в лаборатории, что является долгим, тяжелым и дорогостоящим процессом. Авторы работы установили, что добавление молекулы LL-37 к дендритным клеткам повышает выработку тех иммунных клеток, которые действуют в организме как убийцы опухолей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака
сегодня
510
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 525
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
1 июня 08:46 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 1196
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1609
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 2101
Как занятия спортом влияют на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияют на работу мозга
Олександр Бевза 826
Новости
Больше новостей
Залиште відгук