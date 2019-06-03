В организме человека нашли молекулу, которая поможет побороть рак

Такой метод лечения рака, как иммунотерапия, может стать более эффективным при использовании молекулы LL-37. Эта молекула усиливает активность иммунных клеток в борьбе с опухолью.

Об исследованиях ученых Эдинбургского университета (Шотландия), которые выявили, что применение молекулы LL-37 в рамках иммунотерапии задает дополнительный стимул иммунной атаки организма на раковое новообразование, пишет EurekAlert.

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В экспериментах с мышами терапия с использованием молекулы приводила к уменьшению опухоли, а в некоторых случаях – к полному излечению от рака. Авторы исследования предполагают, что подобные эффекты могут быть достигнуты и в терапии рака у человека.



Новый метод поможет снизить стоимость иммунотерапии ​

Специалисты объяснили, что молекула LL-37 вырабатывается организмом естественным путем в ответ на инфекции, способствуя борьбе иммунной системы с бактериями и вирусами. Исследователи обнаружили, что LL-37 повышает функцию дендритных клеток – специфических иммунных клеток, ответственных за целевые иммунные реакции и способствует усиленной активности других клеток, которые являются борцами с опухолью.

Культивирование дендритных клеток предполагает иммунотерапия – для этого должен проводиться отбор образцов клеток пациента и их выращивание в лаборатории, что является долгим, тяжелым и дорогостоящим процессом. Авторы работы установили, что добавление молекулы LL-37 к дендритным клеткам повышает выработку тех иммунных клеток, которые действуют в организме как убийцы опухолей.

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