В организме детей обнаружили опасные вещества

У всех в организме маленький детей и подростков обнаружили следы веществ, входящих в состав полимерных материалов.

Федеральное ведомство Германии по охране окружающей среды с Институтом Роберта Коха провели исследование с участием 2,5 тысячи детей в возрасте от 3 до 17 лет, информирует немецкое издание Der Spiegel.

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В анализах мочи 97-100% участников были обнаружены следы 11 из 15 исследуемых веществ. Преимущественно в анализах обнаружили следы пластификаторов, которые содержатся в пластике.

Больше всего подвержены попаданию частиц маленькие дети.

Особенно опасным является попадание перфтороктановой кислоты (ПФОК) в организм.

ПФОК – чем опасна Токсичное и канцерогенное вещество является причиной развития рака печени и репродуктивных органов у животных. После попадания в организм человека ПФОК остается там в течение четырех лет, способствуя мутаций клеток и онкологическим образованиям.

ПФОК входит в состав верхней одежды и защитного слоя сковородок.

У 20% участников ее содержание превышало предельно допустимую концентрацию, у маленьких детей ее количество было даже выше.



Ученые нашли канцерогенное вещество ПФОК в организме детей

Опыты над животными обнаружили, что вещество имело канцерогенное влияние и нарушало фертильность. В ЕС запрет на использование этого вещества вступит в силу в 2020 году.

Исследование показывает увеличение содержания в организме детей заменителей ранее запрещенных химикатов. По словам ученых, это является критическим сигналом.

Необходимо изучить, как именно химикаты попадают в организм. Химикаты содержатся в косметике, детских игрушках и медицинской продукции.

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