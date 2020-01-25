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В отеле Москвы массово заболели гости из Китая, много "скорых": видео

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Гости из Китая, которые остановились в одной из московских гостиниц, массово жалуются на самочувствие. В отель приехали сразу 12 автомобилей скорой помощи.

Сначала приехала только одна машина скорой помощи, однако ее было мало, сообщает телеграмм канал Mash.

Важно: Эпидемия коронавируса: высокий уровень угрозы объявили для 1,17 миллиарда человек

Все, кто жалуется на самочувствие, граждане Китая. Они и обратились к медикам – утверждают, что высокая температура держится у них несколько дней. Медики госпитализировали 7 больных. Предварительный диагноз – ОРВИ, однако результатов анализов еще нет.

Других гостей отеля осматривают – всего их около 270.

Коронавирус: факты и опасность

Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии и США. Число погибших в Китае возросло до 42

  • В среднем – 9% инфицированных коронавируса умирает. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии;
     
  • Известно, что китайским врачам уже удалось вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса;
     
  • Также подтвердили первый случай смерти медицинского работника в результате инфицирования вирусом.

В Китае власти принимают все возможные меры. чтобы предотвратить эпидемию. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров. Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей из Китая.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Пневмония в Китае 2020 Китай Новости России Здоровье Медицина
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