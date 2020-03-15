В отелях Египта закрыли украинцев из-за подозрения на коронавирус
Украинцев, которые отдыхали в отелях на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В отелях зафиксировали подозрение на коронавирус.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
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В ведомстве не уточнили, сколько именно украинских туристов отправили на карантин.
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", – говорится в сообщении.
О карантине сообщили и сами украинцы. В частности, Антонина Маровди в на своей фейсбук-странице написала, что украинские туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте.
Теперь украинцы не знают, как вернуться домой.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания Covid-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.
Однако, как известно, в ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Однако, будут существовать исключения, по которым в нашу страну будут пускать граждан других стран. Украинцы же смогут вернуться домой беспрепятственно.
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