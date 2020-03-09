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В парижском Диснейленде зафиксировали случаи заражения коронавирусом

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У одного из работников парка развлечений Диснейленд в Париже медики подтвердили случай заражения новым видом коронавируса.

Об этом пишет таблоид Daily Mail. Несмотря на то, что у одного из работников зафиксировали коронавирус, парк остается открытым для посетителей.

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Всем рекомендуют часто использовать антисептические средства и сохранять расстояние друг от друга.

По информации BFMTV, зараженный человек работала "за кулисами" в ночную смену и "не контактировал" с посетителями парка.

Сотрудники Диснейленда сейчас проверяют своих коллег, которые контактировали с больным работником.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Франции Новости Здоровье Коронавирус Covid-19
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