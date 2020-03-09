В парижском Диснейленде зафиксировали случаи заражения коронавирусом

У одного из работников парка развлечений Диснейленд в Париже медики подтвердили случай заражения новым видом коронавируса.

Об этом пишет таблоид Daily Mail. Несмотря на то, что у одного из работников зафиксировали коронавирус, парк остается открытым для посетителей.

Читайте также У женщины, которую госпитализировали в Житомире по подозрению на коронавирус, обнаружили грипп

Всем рекомендуют часто использовать антисептические средства и сохранять расстояние друг от друга.

По информации BFMTV, зараженный человек работала "за кулисами" в ночную смену и "не контактировал" с посетителями парка.

Сотрудники Диснейленда сейчас проверяют своих коллег, которые контактировали с больным работником.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.