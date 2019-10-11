В "Слуге народа" готовят законопроект об эвтаназии

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Эвтаназия в Украине
Эвтаназия в Украине / Unsplash

Нардеп от партии "Слуги народа" планирует в течение года представить законопроект об эвтаназии в парламент.

Народный депутат Гео Лерос планирует подать законопроект об эвтаназии в парламент в ближайшие полгода-год, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

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Эвтаназия – это
Это умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания.
 
Гео Лерос – нардеп

Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания."

Существует три типа эвтаназии:

  • Добровольная – предоставляется с согласия пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде;
  • Не добровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах;
  • Непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством;
 

Реакция в соцсетях

В социальных сетях украинцы пока не слишком активно отреагировали, однако некоторые уже высказали свою четкую и обоснованную позицию. В общем, судя по комментариям, большинство сторонников поддерживает введение данного законопроекта.

Люди понимают, что данный закон может вызвать массу возмущений, а некоторые уже интересуются структурой проекта. Зато Гео Лерос отметил, что все только в планах и проект будет разработан после детального анализа опыта тех стран, где это разрешено.


Нардеп от "Слуги народа" заявил о том, что хочет внести законопроект об эвтаназии


Готова ли Украина к разрешению эвтаназии


Как реагируют на разговор об эвтаназии в соцсетях


К законопроекту об эвтаназии нужен особый подход – соцсети

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Новости политики Медицина Здоровье Опрос 24 Слуга народа
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