В первой стране вылечились все больные COVID-19

В Гренландии было 11 случаев заболевания коронавирусом. 14 апреля они все выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

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Ресурс фиксирует все данные о заболеваемости коронавирусом в мире, единственная строка зеленого цвета – это автономная территория Дании, Гренландия. Первый из одиннадцати случаев заражения COVID-19 зафиксировали 16 марта.

Но, если для больших стран это маленькая цифра, то для Гренландии она представляла реальную опасность из-за больших расстояний и слабой системы здравоохранения, пишет Euraktiv.



В Гренландии больше нет больных коронавирусом / unsplash.com

Поэтому правительство приняло срочные меры, чтобы ограничить распространение инфекции. Поскольку все случаи заражения были зафиксированы в столице острова Нук, город был закрыт для въезда и выезда, жителям было приказано ограничить перемещение по городу и контакты. Кроме того, был введен запрет на продажу алкоголя, чтобы избежать роста агрессии в семьях.

Также была проблема с тестированием, на острове не было ни одной лаборатории, которая бы смогла провести такое исследование.

Эту проблему помогла решить Дания, поскольку жители острова имеют право пользоваться услугами датской системы здравоохранения. Именно благодаря хорошей организации, Гренландия празднует победу. Тест на коронавирус последнего больного показал отрицательный результат.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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