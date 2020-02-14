В Петербурге из карантина из-за коронавируса сбежали трое пациентов: детали

Из Боткинской больницы, что в Санкт-Петербурге, 14 февраля сбежали еще три пациента. Ранее их принудительно поместили на карантин из-за подозрений на коронавирус. Накануне, 7 февраля, эту же больницу самовольно покинула женщина, которая тоже находилась на карантине. Итак, всего четыре пациента сбежали.

Что известно о побеге пациентов из больницы

32-летняя Алла сбежала из больницы еще 7 февраля, однако информация об этом появилась только 11 февраля. В течение четырех дней после побега ее никто не искал, и из больницы не звонили.

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Женщина прилетела из Китая 30 января, 4 февраля у нее заболело горло. После вызова "скорой" к ней пришла комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин, хотя сначала обещали, что он продлится один день. Женщина убежала, замкнув электроцепь и сломав замок.



Боткинская больница в Санкт-Петербурге / Фото: Irecommend.ru

Впоследствии, 14 февраля, из больницы также сбежали три пациента: 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна, написало издание "Фонатка". В городском управлении Роспотребнадзора добавили, что двое из трех новых беглецов вернулись обратно в больницу.

Главный санитарный врач подал иск в суд на 32-летнюю Аллу. Медики через суд будут требовать вернуть ее в больницу. Судьба другого пациента, который не вернулся в больницу, пока не известна.

Почему важно соблюдать режим карантина?

Вирус типа COVID-19 может жить в организме человека и никак не проявлять себя некоторое время. До недавнего времени считали, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, однако со временем китайские медики заявили, что он составляет до 24 дней. То есть, те люди, которые находились на карантине 14 дней и были выписаны из больницы, как здоровые пациенты у которых не подтвердился вирус, на самом деле могут быть носителями инфекции.

Что известно о коронавирусе: главное

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавируса умерли 1383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру. По статистике, 9% больных умирают.

В Китай временно прекратили групповые туры. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился. Однако на судне Diamond Princess коронавирусом заболело 2 украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.



Факты о коронавирусе / инфографика 24 канала