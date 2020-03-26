В поезде Киев – Рига, который 3 часа держали на вокзале, таки был больной коронавирусом

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале 23 марта более 3 часов не выпускали пассажиров поезда, прибывшего из Риги. Оказалось не зря: у одного из пассажиров подтвердили Covid-2019.

Поезд "Киев - Рига" был специально запланированным для эвакуации украинцев из-за рубежа. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в нем находился больной коронавирусом.

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Поэтому спасателям в спецкостюмах пришлось тщательно продезинфицировать поезд, чтобы обеззаразить его от коронавируса. Такие же меры провели в доме другого больного в Киеве.

Что произошло с поездом "Киев - Рига"

В поезде находилось более 650 пассажиров, в том числе 5 иностранцев, имеющих право проживать в Украине. Их всех вместе с экипажем поезда более 3 часов продержали в столице Украины. По данным МВД и Минздрава, поезд находился на санитарной остановке из-за того, что пять человек имели признаки коронавируса. Их передали медперсоналу и всем провели експрестесты.

Другим пассажирам измерили температуру и опросили о самочувствии. Далее все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию. За ними будут вести медико-санитарный надзор.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала