24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Польше коронавирус подтвердили у двух украинцев

- Читати новину українською

За последние 12 часов количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Польше возросло на 25 человек. Среди них – двое уркаинцев из городов Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.

Один украинец приехал в Польшу из Германии, другой – из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевська, пишет Wprost.pl.

Важно Польша закрыла границу: для украинцев работают 3 пункта пропуска

Пациента из инфекционной больницы в Цешине изолировали в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал сиз Украины и там, вероятно, был источник заражения,
– сообщила она.

Отметим, на польско-украинской границе в понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. Кроме того, еще 15 марта домой пытались попасть большое количество украинцев, что тоже вызвало проблемы на пунктах пропуска.

Коронавирус в Польше: что нужно знать

  • В целом количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 150-ти человек, трое умерли.
  • Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.
  • По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильных пункта пропуска. Это Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец.
  • Более тысячи человек в Польше находятся в условиях домашнего карантина.

Коронавірус
Как защититься от коронавирус / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса
сегодня
Автор: Ирина Юрковская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Здоровье Новости Польши Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
16 марта 12:07 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
13 марта 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
Залиште відгук