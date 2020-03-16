В Польше коронавирус подтвердили у двух украинцев

За последние 12 часов количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Польше возросло на 25 человек. Среди них – двое уркаинцев из городов Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны.

Один украинец приехал в Польшу из Германии, другой – из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевська, пишет Wprost.pl.

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Пациента из инфекционной больницы в Цешине изолировали в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал сиз Украины и там, вероятно, был источник заражения,

– сообщила она.

Отметим, на польско-украинской границе в понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. Кроме того, еще 15 марта домой пытались попасть большое количество украинцев, что тоже вызвало проблемы на пунктах пропуска.

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В целом количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 150-ти человек, трое умерли.

Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильных пункта пропуска. Это Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец.

Более тысячи человек в Польше находятся в условиях домашнего карантина.



Как защититься от коронавирус / Инфографика 24 Канала

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