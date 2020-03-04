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В Польше первый случай коронавируса

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Первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019 подтвердили в Польше.

В Министерстве здравоохранения Польши сообщили о том, что в стране обнаружили первый случай коронавируса.

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"У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше. Все процедуры работали правильно. Пациент находится в Зеленой Гуре (город на западе Польши – ред.)", – отметили в ведомстве.

Пол больного не указывают, но известно, что он вернулся из Германии. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, а всех людей, которые с ним контактировали, отправили на домашний карантин.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Польши Здоровье Лечение
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