В Польше первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019 подтвердили в Польше.

В Министерстве здравоохранения Польши сообщили о том, что в стране обнаружили первый случай коронавируса.

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"У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше. Все процедуры работали правильно. Пациент находится в Зеленой Гуре (город на западе Польши – ред.)", – отметили в ведомстве.

Пол больного не указывают, но известно, что он вернулся из Германии. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, а всех людей, которые с ним контактировали, отправили на домашний карантин.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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