В Польше подтвердили еще 4 случая заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения сообщило, что в Польше зафиксированы четыре новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество больных – 5 человек.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски сказал, что всем пациентам оказана медицинская помощь.

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Двое пациентов вернулись в страну из Италии, еще один – пассажир, ехавшиц автобусом из Германии, в котором ехал и первый заболевший коронавирусом на территории Польши.

Двое пациентов находятся в Щецине. Один человек – в больнице во Вроцлаве, а другой в Оструде.

По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, в мире умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

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