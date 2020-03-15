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В Польше уже более сотни больных коронавирусом, три человека умерли

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Количество больных людей коронавирусом в Польше выросло до 111. От болезни умерли три человека.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о новых случаях заболевания коронавирусом.

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В целом, число людей, зараженных коронавирусом: 111/3 (все положительные случаи/включая умерших людей)", – говорится в сообщении МОЗ.

Что известно о распространении коронавируса в Польше?Больше тысячи человек находятся в условиях домашнего карантина.
Власти ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.


Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Польши Лечение
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