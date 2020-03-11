В Польше ввели карантин: украинка рассказала, есть ли дефицит продуктов

Количество больных китайским коронавирусом в Польше выросло до 27 человек. Власти приняли решение закрыть все образовательные учреждения на карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. О том, как живут люди в Польше и есть ли у стране дефицит – читайте дальше.

Сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы максимально замедлить распространение коронавируса, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, пишет Gazeta Wyborcza.

Обратите внимание По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Он добавил, что образовательные учреждения будут закрыты на карантин с 12 марта и в течение следующих двух недель. Карантин также распространяется на культурные музеи и кинотеатры.

Коронавирус - это эпидемия, которая распространяется и может стать очень опасной. Вирус мутирует и распространяется быстро. Нужно действовать превентивно там, где только возможно,

- сказал Моравецкий.

В то же время он подчеркнул, что карантин не означает каникулы. Люди не должны воспринимать его как свободное время для прогулок и посещений кафе. Премьер-министр Польши призвал отказаться от посещения ресторанов, оставаться дома, стараться не заразиться и не заразить других.

Министр национального образования Дариуш Пионтковский сказал, что процесс обучения будет остановлен всеми детскими садами, школами и образовательными учреждениями. Те, кто не имеют с кем оставить ребенка в рабочее время, до 16 марта могут привести детей в детсад или школу для опеки. Но никакие занятия проводиться не будут.

Родителям власти республики предлагает рассмотреть возможность удаленной работы, предусмотрена выплата специальной помощи для одного из родителей детей до восьми лет.

Стоит прочитать Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ

Есть ли дефицит продуктов в Польше

Украинка Екатерина Захарова, которая проживает в Варшаве, эксклюзивно для 24 канала рассказала, что дефицита медицинских масок и антисептиков в столице нет. Однако в магазинах люди все-таки скупают предметы первой необходимости, в частности крупы и средства гигиены. На фото видно, что полки магазинов полупустые.

Также Екатерина добавила, что обучение в университете ограничили предварительно до 22 марта, однако карантин, скорее всего, продлят. Сейчас студенты учатся дистанционно.



Магазины в Варшаве, Польша / Фото 24 канала



Магазины в Варшаве, Польша / Фото 24 канала

Jeden z hipermarketów w warszawskim Wilanowie. Półki pustoszeją w zatrważającym tempie. Dział mięsny opustoszały. Trwają masowe zakupy @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/DeBGQh1soa — Krzysztof Kiryczuk (@KKiryczuk) March 11, 2020

#koronawirus selgros warszawa kolejki ponad 2 godziny. Lemingi sie obudziły? pic.twitter.com/h54mdV8ILb — nasłuchiwacz (@uchiwacz) March 11, 2020

В общественном транспорте Кракова все рекламные борта заменили на информационные карточки. Они отображают актуальную информацию о коронавирусе.



Реклама в общественном транспорте / Фото 24 канала

Интересно Как живет Италия во время эпидемии коронавируса: эксклюзивные истории украинцев

Что известно о распространении коронавируса в Польше

Сейчас в Польше зафиксировано 27 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более тысячи человек находятся в условиях домашнего карантина.

заражения коронавирусом, с подозрением на коронавирус, более тысячи человек находятся в условиях домашнего карантина. Власти ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия. В Германии, которая граничит с Польшей, заболели 1224 человека. С начала эпидемии там умерли 2 человека.



Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала