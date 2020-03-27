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В Полтавской области экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат

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Коронавирус в Полтаве / Unsplash

На Полтавщине первое подозрение на COVID-19. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у пожилой женщины из Кременчуга.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в фейсбук.

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Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Полтавы Новости Здоровье
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