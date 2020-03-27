В Полтавской области экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат
На Полтавщине первое подозрение на COVID-19. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у пожилой женщины из Кременчуга.
Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в фейсбук.
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