В правительстве рассказали, когда в Украине начнется массовое тестирование на коронавирус
Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что массовое тестирование граждан Украины на коронавирус могут начать после того, как возобновится транспортное сообщение.
По словам Немчинова, пока что Украина не готова к внедрению массового тестирования на коронавирус, об этом он заявил в интервью PravdaTUT Lviv.
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Немчинов рассказал, что Украина еще не готова к массовому тестированию на COVID-19, но теоретически его могут внедрить после открытия транспортного сообщения. По словам министра, пока стране достаточно тех тестирований, которые она проводит.
Мы еще не готовы к поголовному тестированию. Мы, возможно, если будем выходить на открытие транспортного сообщения, будем вынуждены на такие вещи пойти, но постепенно. Пока у нас нет еще стопроцентной заполненности так называемых больниц первой волны, Виктор (Виктор Ляшко – ред.) считает, и я его поддерживаю, что мы пока можем обходиться тем тестированием, которое проводится,
– сказал Немчинов.
Он добавил, что пока в стране постепенно увеличивается ежедневное количество тестирований на коронавирусную инфекцию. Следовательно, министр считает, что в первых числах мая Украина будет проводить уже около 10 тысяч тестирований в сутки.
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала
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