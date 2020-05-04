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В правительстве рассказали, когда в Украине начнется массовое тестирование на коронавирус

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Когда в Украине начнется массовое тестирование на коронавирус – 24 Канал
Немчінов розповів, коли в Україні може розпочатись масове тестування на коронавірус / Pixabay

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что массовое тестирование граждан Украины на коронавирус могут начать после того, как возобновится транспортное сообщение.

По словам Немчинова, пока что Украина не готова к внедрению массового тестирования на коронавирус, об этом он заявил в интервью PravdaTUT Lviv.

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Немчинов рассказал, что Украина еще не готова к массовому тестированию на COVID-19, но теоретически его могут внедрить после открытия транспортного сообщения. По словам министра, пока стране достаточно тех тестирований, которые она проводит.

Мы еще не готовы к поголовному тестированию. Мы, возможно, если будем выходить на открытие транспортного сообщения, будем вынуждены на такие вещи пойти, но постепенно. Пока у нас нет еще стопроцентной заполненности так называемых больниц первой волны, Виктор (Виктор Ляшко – ред.) считает, и я его поддерживаю, что мы пока можем обходиться тем тестированием, которое проводится,
– сказал Немчинов.

Он добавил, что пока в стране постепенно увеличивается ежедневное количество тестирований на коронавирусную инфекцию. Следовательно, министр считает, что в первых числах мая Украина будет проводить уже около 10 тысяч тестирований в сутки.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Транспорт Олег Немчинов Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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