24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В психбольнице на Харьковщине зафиксирована вспышка COVID-19

- Читати новину українською
У психлікарні на Харківщині зафіксовано спалах COVID-19
У психлікарні на Харківщині зафіксовано спалах COVID-19 / Getty Images

В Областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье на Харьковщине вспышка коронавируса COVID-19.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у фейсбуці. 

Читайте також В Україні виявили 8617 хворих на коронавірус

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів", – написав Кучер.

За його словами, джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється.

11 хворих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів).

Додамо, 16 квітня пацієнт, який заразився коронавірусом, втік з обласної інфекційної лікарні у Харкові. В інфекційну він був доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Харькова Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
20 апреля , 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза