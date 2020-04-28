В психоневрологической больнице в Почаеве возросло количество больных COVID-19

В Почаевской психоневрологической больнице количество людей, заразившихся коронавирусом, возросло до 36.

Об этом сообщает ТСН.

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Большинство больных – это пациенты-мужчины, которые лечатся в заведении. А женское отделение сейчас закрыли на изоляцию.

В Почаевской психоневрологической больницы количество инфицированных коронавирусом возросло до 36. Большинство – пациенты-мужчины, которые лечатся в заведении. Заболело почти все отделение. А женское, где 33 пациентки и которое размещено на другом этаже – сейчас закрыли на изоляцию,

– говорится в источнике.

Известно, что в больнице на коронавирус заболела главный врач, также инфекцию обнаружили у бухгалтерши и работницы кухни.

Покидать город разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарствами и спецтранспортом

Что известно о ситуации с коронавирусом в Почаеве

О возможной вспышке коронавирус в Почаевской лавре стало известно в конце марта, когда молдавские паломники после посещения лавры заболели коронавірусною болезнью. Однако лавра это отрицала.

Несмотря на запрет власти, Лавра не закрывалась ни в Вербное воскресенье, ни на Пасху и принимала на службы сотни верующих.

Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителей и членов их семей, имеющих отношение к Почаевской лавре.

Руководство лавры лишь 21 апреля закрыло святыню для посетителей после того, как власти района заблокировали весь город.

С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев за вспышки коронавирус в городке на 8 тысяч человек.

Председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский попросил помощи и финансирования в центральной власти и отметил, что район не получил ничего от государства. На такое обращение замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов МИНЗДРАВА. В Почаеве говорят, что алгоритмов не нарушали.

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