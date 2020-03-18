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В Радомышле уволили санитарку, которая отказалась мыть палату без защитного костюма, – СМИ

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На Житомирщине уволили санитарку инфекционного отделения. Она отказалась без защитного комбинезона мыть палату, где умерла больная коронавирусом женщина.

Со слов санитарки Натальи Гриценко, было три защитных костюма, а их было пятеро. Женщину заставляли мыть палату, где умер человек от коронавируса, без защитной одежды, сообщает ТСН.

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Она также рассказала, что побоялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью, а ей говорят "иди мой и тихонько домой".

Местные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, а вот купить негде.

Что известно о коронавирусе на Житомирщине?
13 марта в Радомышле умерла 71-летняя женщина, которая накануне приехала из Польши. Перед этим женщина еще ходила в церковь и гостила у родственников во Львове.

В области ввели чрезвычайную ситуацию.

Всего в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из них – летальные.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Медицина Новости Житомира
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