В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая украинка

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Украине 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Радомышля, что на Житомирщине, которая накануне вернулась из Польши. Она контактировала со многими людьми, а 8 марта посещала местную церковь. Жители Радомышля, которые тоже были в этом храме, обратились к врачам с подозрительными симптомами.

Пятеро людей, которые посещали ту же церковь, что и погибшая от коронавируса женщина, пожаловались на высокую температуру и насморк. Об этом рассказала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская, сообщает ТСН.

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Три человека сейчас находятся на самоизоляции, в отношении двух других мы решаем. Возможно, они будут госпитализированы,

– отметила Витинская.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми проживала женщина, и люди, с которыми она контактировала. Врачи, которые осматривали женщину, тоже самоизолировались, часть из них находится в боксах.

Важно! В Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию. Там временно остановили движение транспорта и работу рынков. Дом, где живут родные погибшей, а также места ее лечения охраняют правоохранители. На въезде и выезде из Радомышля всем водителям и пассажирам меряют температуру.

Что известно о первой жертве коронавируса в Украине

После возвращения из Польши в Украину 1 марта больная обратилась к врачу с жалобами на высокое давление. 3 марта ее проверили и отпустили домой. Женщина успела даже наведаться во Львов.

Коронавирус 71-летней жительнице Радомышля диагностировали 12 марта.

А уже 13 марта она умерла. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, однако ее состояние резко ухудшилось.

К слову, умершая женщина находилась в группе риска. Именно пожилые люди наиболее уязвимы к заражению коронавирусом Covid-19.

Коронавирус в Украине: главное

Первый случай заражения в Украине зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина из Черновцов, который ранее путешествовал по Италии.

Заболел мужчина из Черновцов, который ранее путешествовал по Италии. Впоследствии стало известно еще о двух случаях коронавируса. Его обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

С 11 марта по всей Украине ввели карантин на 3 недели из-за распространения коронавируса. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

В течение этого времени запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Временно остановили обучение в школах, университетах и детсадах. Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.

Данные о смертности от Covid-19 / Инфографика 24 канала

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