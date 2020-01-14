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В результате каких эмоций формируются зависимости у людей

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/ unsplash.com

Каждый из нас может иметь определенные зависимости: кто-то страдает эмоциональным перееданием, кто-то не может бросить курить или борется с алкогольной зависимостью .. Но у всех зависимостей есть общая глубинная потребность.

Ученые из Гарварда поставили себе целью узнать, что же лежит в корне зависимости, то есть какое чувство толкает людей к тому, чтобы привязываться к вредным привычкам.

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Как проходило исследование

Исследователи проанализировали данные нескольких исследований, посвященных взаимосвязи курения и реакций курильщиков на негативные эмоции.

Оказалось, на привязанность к вредной привычке сильнее всего влияла печаль.


Печаль провоцирует людей к зависимостям/Фото: Unsplash

Существует распространенное мнение, что любые негативные эмоции – гнев, отвращение, стресс, страх, грусть, стыд – повышают шансы на то, что человек станет зависимым от лекарств. Однако, по словам ученых, исследование показало, что на самом деле все немного сложнее.

Исследователи надеются, что понимание этого поможет людям с зависимостью осознать свое поведение и изменить его.

Печаль, как правило, возникает из переживаний о безвозвратной потери. Потери могут быть личные (потеря партнера), или же материальные (например, потеря дома) или социальная (потеря работы).

В свою очередь, грусть неявно определяет приоритеты выборов, которые заменяют потери, то есть обеспечивают вознаграждение.

Действительно, исследования показывают, что печаль, больше, чем другие негативные эмоции, имеет тенденцию вызывать поведение, направленное на получение вознаграждения.

Важно отметить, что некоторые негативные эмоции вообще не приводят к поиску награды, говорят ученые.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Психология Здоровье Новости Здоровье
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