В результате умрут дети – в ВОЗ беспокоятся, что COVID-19 мешает детской вакцинации

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса подрывает международные кампании по вакцинации детей от других, не менее важных заболеваний.

Об этом Тедрос Адханом Гебреисус рассказал во время брифинга 27 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения, для детей COVID-19 не такой опасный, как другие болезни, против которых необходимо делать прививки.

Дети могут сталкиваться со сравнительно низким риском тяжелого течения и летального исхода от COVID-19, но им грозит значительный риск этого от других болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин... Ежегодно вакцинируются более 116 миллионов детей, или 86% всех детей, которые рождаются в мире. Но до сих пор в мире более 13 миллионов детей, которые пропускают вакцинацию. Мы знаем, что это число возрастет из-за COVID-19

– сказал Гебреисус.

Гебреисус отметил, что в связи с пандемией пришлось временно остановить вакцинацию против полиомиелита. Однако в некоторых странах либо сократили масштаб плановых вакцинаций, либо остановили их вообще. Также гендиректор ВОЗ рассказал, что родители или опекуны не только боятся делать прививки детям из-за COVID-19. По его словам, им еще и мешает "ложь и дезинформация" о вакцинации.

В ВОЗ отметили, что по информации Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), в 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин через перекрытие границ.

До настоящего времени, 14 поддерживаемых GAVI кампаний по вакцинации против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита были прекращены – они могли бы дать иммунитет более чем 13 миллионов человек... Трагическая реальность состоит в том, что в результате дети умрут,

– сказал Гебреисус.

Он добавил, что с началом сезона гриппа в Южном полушарии планеты крайне необходима массовая сезонная прививка против гриппа. Более того, по словам Гебреисуса, в Африке COVID-19 может помешать профилактическим мероприятиям против малярии, вследствие чего при наихудшем сценарии летальность от этого заболевания может возрасти вдвое.

Календарь прививок / Инфографика 24 канала

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