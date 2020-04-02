В роддоме Франковска, где зафиксировали вспышку COVID-19, проверяют всех беременных и персонал
В Ивано-Франковском городском роддоме всем врачам и беременным делают тесты на выявление коронавируса.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Ранее В Франковске в роддоме умерла роженица – у нее подтвердили коронавирус
Недавно в роддоме Ивано-Франковска в день родов умерла роженица, после чего у нее обнаружили коронавирус. 1 апреля в том же роддоме умерла беременная женщина, у которой впоследствии тоже подтвердили наличие инфекции.
В связи с этим, в городском клиническом перинатальном центре решили протестировать всех беременных женщин и медперсонал. Мэр уверяет, что на этот процесс уйдет около двух дней.
По состоянию на сейчас с помощью экспресс-тестов уже проверили 46 человек. В 4 врачей тесты показали слабоположительные результаты. Образцы собрали и отправили на ПЦР-тестирование.
По состоянию на 20:00 2 апреля в Украине зафиксированы 804 случая коронавируса, 20 из которых летальные. В Ивано-Франковской области официально подтвердили 74 случая заражения, 25 из которых в самом Ивано-Франковске.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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