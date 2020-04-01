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В роддоме в Ивано-Франковске умерла вторая женщина: подробности

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В роддоме в Ивано-Франковске умерла вторая женщина / Getty Images

В роддоме Ивано-Франковска зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Умерла 60-летняя женщина, которой проводили плановую гинекологическую операцию.

Женщина умерла 30 марта, а коронавирус обнаружили после смерти, пишет ТСН. В этом же роддоме ранее подтвердили смерть роженицы из-за коронавируса.

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О смерти 60-летней женщины, которая была в больнице на гинекологической операции, стало известно только сегодня.

В источнике говорится, что она имела много хронических заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Новости Ивано-Франковска Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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