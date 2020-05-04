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В ромском лагере в Одесской области вспышка коронавируса: в селе установили блокпосты

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Коронавирус в ромском лагере в Одесской области: что известно
В ромском лагере в Одесской области вспышка коронавируса / dt.ua

В Одесской области, в селе Нерубайское зафиксировали вспышку коронавируса в лагере ромов. Там заболели 11 человек, среди них – пятеро детей. Власти решили установить в селе карантинные посты.

На коронавирус проверят 30 контактных лиц, сообщила руководительница департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

Еще одна вспышка на Одессчине COVID-19 в Подольске: за сутки обнаружили 55 новых случаев, глава ОГА Куцый возмущен

По состоянию на 4 мая в селе Нерубайское в месте компактного проживания ромского населения зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции,
 – отметила Одарий-Захарьева.

Там подтвердили 11 случаев заражения COVID-19, заболели пятеро детей. С недугом госпитализировали 42-летнего мужчину. Течение болезни всех других происходит без осложнений, в госпитализации они не нуждаются.

По словам Одарий-Захарьевой, для недопущения распространения коронавируса в лагере и в селе местные власти решили установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки. Это ограничит перемещение жителей лагеря и обеспечит медико-санитарный контроль.

Что известно о лагере, где произошла вспышка коронавируса

  • В нем в 100 домах проживают примерно 625 человек.
  • Среди них 300 – дети.
  • В течение 4 мая медики успели осмотреть 50 детей.

Вспышка коронавируса в селе Нерубайское, что в Одесской области: смотрите карту

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Одесской области зафиксировали уже 427 случаев Covid-19. Выздороветь пока удалось 117 людям. Худшая ситуация в Подольске – там 195 больных.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Ромы Новости Одессы
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