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В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья: видео

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В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья / Скриншот

В Дербентский городской больницы, в Дагестане, медсестер с якобы ОРВИ лечили в помещении, где хранят белье. В Минздраве России говорят, что женщины занимались самолечением, их уже перевели в комфортные палаты.

Из-за нарушения заведующую инфекционным отделением отстранили, инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе получили выговоры. Об этом пишет "Сноб".

Узнайте больше Коронавирус в России: умерло свыше полутысячи людей

Накануне в сети распространили видеоролик, в котором шесть медсестер больницы Дербента лежат под капельницами на импровизированных кроватях. Однако находились они не в больничных палатах, а в помещении, где обычно сушат белье.

Как информирует телеграм-канал Baza, судя по предварительному диагнозу, у женщин ОРВИ, "анализы на коронавирус пока не готовы".

Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Там объяснили, что медсестры в помещении для белья "занимались самолечением". Женщин уже будто бы перевели в комфортные палаты в здании старого роддома.

Коронавирус в России: коротко

  • По состоянию на 23 апреля там подтвердили 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. От недуга умерли 555 человек выздоровели – 4 тысячи 891.
  • В целом COVID-19 зафиксировали во всех российских регионах. Однако наиболее сильно заражена Москва.
  • В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Медицина Новости России
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