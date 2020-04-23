В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья: видео

В Дербентский городской больницы, в Дагестане, медсестер с якобы ОРВИ лечили в помещении, где хранят белье. В Минздраве России говорят, что женщины занимались самолечением, их уже перевели в комфортные палаты.

Из-за нарушения заведующую инфекционным отделением отстранили, инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе получили выговоры. Об этом пишет "Сноб".

Узнайте больше Коронавирус в России: умерло свыше полутысячи людей

Накануне в сети распространили видеоролик, в котором шесть медсестер больницы Дербента лежат под капельницами на импровизированных кроватях. Однако находились они не в больничных палатах, а в помещении, где обычно сушат белье.

Как информирует телеграм-канал Baza, судя по предварительному диагнозу, у женщин ОРВИ, "анализы на коронавирус пока не готовы".

Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё.



У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr — baza (@bazabazon) April 22, 2020

Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Там объяснили, что медсестры в помещении для белья "занимались самолечением". Женщин уже будто бы перевели в комфортные палаты в здании старого роддома.

Коронавирус в России: коротко