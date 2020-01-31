В России двое мужчин заболели коронавирусом

В России обнаружили два первых случая заражения китайским коронавирусом. Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая.

Вирус диагностировали у двух граждан Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет Meduza.

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Власти России эвакуируют российских граждан из провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии. Всех граждан России вернут из Китая до 4 февраля.

Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая, сообщила Голикова.

Также будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Новый режим авиасообщение введут с 1 февраля.