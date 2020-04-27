В России главный врач выбросилась в окно из-за перепрофилирования заведения под COVID-госпиталь

И.о. главного врача Краевого госпиталя ветеранов в Красноярском крае Елена Непомнящая выбросилась из окна служебного кабинета, расположенного на пятом этаже. Это произошло из-за сообщения о перепрофилировании заведения в госпиталь для лечения больных COVID-19.

Российские СМИ сообщают, что женщина осталась жива, была прооперирована и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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"Главврач выбросилась из окна во время селекторного совещания с руководителем Минздрава Борисом Немиком. На нем обсуждались вопросы перепрофилирования одного из отделений госпиталя для больных коронавирус COVID-19", – говорится в сообщении.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на неофициальные источники, предполагалось вывести из госпиталя всех нынешних пациентов, а на освобожденных местах расположить больных коронавирусом.

Елена Непомнящая выступила категорически против. Ее аргументы – острая нехватка средств защиты и общая неподготовленность персонала медучреждения. Но помешать указу об изменении профиля больницы было уже нельзя. Вопрос был решен,

– пишет издание.

Местные власти опровергает эту информацию. Там сообщили, что информация "не соответствует действительности", а в госпитале есть все необходимые средства и оборудование. По факту ведется следствие.

По информации российских журналистов, площадь госпиталя ветеранов уже освобождена. Больных перевели в различные лечебные учреждения и заведение готовится принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

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