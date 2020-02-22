В России госпитализировали 5 украинцев с подозрением на коронавирус

В российском Брянске госпитализировали 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин) среди тех, кто находился в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой с симптомами респираторного заболевания. Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Шестеро других украинцев, которые были в поезде вместе с гражданкой Китая, от госпитализации отказались. Сейчас они находятся в отцепленном вагоне, где обеспечено питание, отопление и санитарные условия.

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Добавим, что коронавирус у китаянки не подтвердился. А относительно направления и возврата вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске, будет принято решение после получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров.

Так, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас у них нет жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев станут известны позже.



Инфографика 24 канала

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