В России Министерство здравоохранения советует лечить коронавирус недейственными препаратами

Министерство здравоохранения России помогает фармкомпаниям наживаться на коронавирусе. В частности, в России департамент здравоохранения Москвы опубликовал учебно-методическое пособие по лечению COVID-19, где в разделе "Профилактика" говорится о том, что от коронавируса можно спастись, если принимать "Кагоцел", "Анаферон" и "Эргоферон" .

Но эти препараты признаны неэффективными не только против коронавируса, но и вообще.

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Почему такие рекомендации абсурдны

Во-первых, все международные сообщества, в частности Всемирная организация здоровья, рекомендует не принимать какие-либо препараты для профилактики COVID-19. Избежать заражения можно путем гигиены: частое и тщательное мытье рук, самоизоляция, но о лекарствах речи пока не идет.

Очевидно, что с начала пандемии коронавируса в мире и с начала вспышки COVID-19 в России, какие-либо испытания не могли доказать, что "Кагоцел", "Анаферон" могут быть эффективными против болезни. Даже если допустить, что какие-то из этих препаратов пригодятся для профилактики ОРВИ, зачем включать их в методическое пособие по COVID-19?

В частности, "Анаферон" и "Ергоферон" – это гомеопатические препараты, их действие не доказано. С тем же успехом можно принимать кусок сахара каждое утро и верить, что он спасет вас от коронавируса. Ведь в этих препаратах отсутствует действующее вещество.

Никаким противовирусным эффектом такие препараты не могут обладать в принципе.

Важно! Нет лекарств и вакцины против коронавируса! Есть симптоматическое лечение осложнений, которые вызывает COVID-19, но предотвратить заражение принимая препараты пока что нельзя! Если вам предлагают вакцину или укрепление иммунитета против коронавируса – это мошенничество!

Что такое гомеопатия

Гомеопатия – это вид альтернативной медицины, ключевым принципом которой остается подход "подобное лечится подобным".

Ученые называют гомеопатию видом мошенничества, ведь эти таблетки не содержат активных ингредиентов, чтобы вылечить ту или иную болезнь.

Гомеопатия, скорее, работает вследствие плацебо (вещества, применяемые при клиническом испытании лекарств для исключения психотерапевтического эффекта).

Зачем же тогда департамент здравоохранения Москвы занимается откровенным мошенничеством? Вероятно, ответ в финансовых вопросах.

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