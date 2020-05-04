В России не собираются отменять карантин до появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России в ближайшее время не планируют полностью отказываться от карантина. По его словам, часть ограничительных мер будет оставаться до появления вакцины от коронавируса.

Ограничительные меры в России планируют снимать плавно и поэтапно. Об этом Михаил Мурашко сказал в эфире российского телевидения, сообщает ТАСС.

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Ограничительные меры тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет храниться до появления медикаментозных мер профилактики распространения,

– подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что если не будет создан коллективный иммунитет, то есть риск возникновения второй волны распространения коронавируса. Мол, вирус все равно будет существовать определенное время.

"Мы видим такую ситуацию, когда пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и само лечение начинается вовремя, все-таки результаты значительно лучше. Поэтому мы не имеем такого количества тяжелых пациентов", – отметил Мурашко.

Однако, по его словам, большинство пациентов, цоторые при лечении нуждаются в интенсивной терапии – это те, кто сначала начинал самостоятельно лечиться.

Что известно о коронавирусе в России?По состоянию на вечер 3 мая в России на коронавирус заболели более 134 тысяч человек. По этому показателю Россия является 7 страной в мире.



Впрочем официальная статистика жертв пандемии по сравнению с другими странами достаточно низкая – всего 1 тысяча 280 человек. Зато более 16 тысяч больных уже выздоровели.