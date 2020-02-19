В России патрули останавливают азиатов, которые чихают

С начала февраля в Екатеринбурге "казаки" наблюдают за мигрантами, которые приезжают из азиатских стран. Заметив симптомы малейшей простуды, людей просят уйти в больницу в сопровождении патруля, но в добровольном порядке.

Также российские казаки напоминают мигрантам о проверках и выдают желающим одноразовые маски пишут РИА Новости.

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Мужчины патрулируют по три человека. "Казаки" обходят микрорайон "7 ключей" по понедельникам и пятницам с 18 до 20 часов. По словам главного "атамана" Геннадия Ковалева, район выбрали из-за того, что на его территории расположен большой рынок "Таранский ряд", на котором работают многие мигранты из Азии.

Ковалев заявил, что со временем казаки получат пирометры и будут дистанционно измерять температуру. По его словам, патрулирование будет продолжаться до тех пор, пока "угроза распространения коронавируса не исчезнет".

Коронавирус – симптомы: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость,



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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