24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В России патрули останавливают азиатов, которые чихают

- Читати новину українською
/ pinterest.com

С начала февраля в Екатеринбурге "казаки" наблюдают за мигрантами, которые приезжают из азиатских стран. Заметив симптомы малейшей простуды, людей просят уйти в больницу в сопровождении патруля, но в добровольном порядке.

Также российские казаки напоминают мигрантам о проверках и выдают желающим одноразовые маски пишут РИА Новости.

К теме: Коронавирус не так опасен, как считалось ранее

Мужчины патрулируют по три человека. "Казаки" обходят микрорайон "7 ключей" по понедельникам и пятницам с 18 до 20 часов. По словам главного "атамана" Геннадия Ковалева, район выбрали из-за того, что на его территории расположен большой рынок "Таранский ряд", на котором работают многие мигранты из Азии.

Ковалев заявил, что со временем казаки получат пирометры и будут дистанционно измерять температуру. По его словам, патрулирование будет продолжаться до тех пор, пока "угроза распространения коронавируса не исчезнет".

 
Коронавирус – симптомы:
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость,


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Медицина Новости Здоровье Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:22 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
13 февраля 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
Альона Чернецька
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук