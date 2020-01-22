В России с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

В России с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали сразу двух человек. Один из них – 20-летний гражданин Китая, второй – 23-летний россиянин.

Двух пациентов с подозрением заражения коронавирусом доставили в больницу, пишет Фонтанка.

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Главный врач Боткинской больницы подтвердил, что у мужчин подозревают новый вид вирусной пневмонии, который вызывает коронавирус.

23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве). В ходе эпидемиологического контроля у него обнаружили лихорадку – повышение температуры до 38 градусов. Эпидемиологи опасаются завоза опасного коронавируса в Россию, а потому применили усиленные меры.

Гражданина Китая госпитализировали в Москве. Мужчина прилетел из Таиланда. Во время полета мужчина имел плохое самочувствие и это насторожило бортпроводников и других пассажиров. Сразу после приземления его забрали в больницу на обследование. Остальные пассажиры заполнили специальные анкеты, на выходе у них также измеряли температуру инфракрасным термометром.



Россиянина госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса / Фото: facebook.com/oldLentach

Таинственный коронавирус, который убил уже 17 человек и каким заразились более 473 человек в Китае, теперь способен распространяться от человека к человеку. Предварительно специалисты заявили об опасениях пандемии.

Что известно о коронавирусе

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Вероятно, коронавирус имеет такой же источник происхождения, что и смертоносный вирус SARS-CoV, унесший жизни более 600 человек.

Обнаруженный коронавирус не такой опасный, как SARS-CoV, впрочем, он все же остроинфекционный. Научное сообщество пока недооценивает опасность коронавируса, говорится в отчете представителей Китайской Академии наук Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае. Отчет опубликовало издание South China Morning Post.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек. Ученые установили, что новый коронавирус родственен SARS-CoV – оба заболевания имеют 70-80% общих генов.