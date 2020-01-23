В России с подозрением на смертельный коронавирус госпитализировали еще одного человека

В России в Боткинскую больницу попал еще один человек с подозрением на коронавирус, который активно распространяется по миру из Китая. Он стал третьим госпитализированным человеком из-за распространения неизвестной пневмонии за сутки на территории РФ.

Об этом сообщает издание Фонтанка. За мужчиной, которого подозревают в заражении коронавирусом, приехал спецтранспорт Боткинской больницы, который имеет капсулу-изолятор для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями.

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Сейчас в больнице состояние пациента работники медучреждения комментировать отказались, об этом говорится в издании.

Добавим, что 22 января сообщалось о госпитализации в инфекционную больницу из Пулково двух человек с подозрением на коронавирус – 20-летнего гражданина Китая и 23-летнего россиянина. Впоследствии стало известно, что неизвестного вида коронавируса у них не обнаружено, у мужчин диагностировали ОРВИ. Поэтому пока в России нет ни одного подтвержденного случая распространения опасного заболевания.

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Отметим, что в Украине 23 января был проведен пресс-брифинг Минздрава Украины и ЦОС относительно ситуации распространения смертельной пневмонии. Сейчас вакцин и тестов на определение нового вида коронавируса нет, однако существует алгоритм лабораторной диагностики.

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