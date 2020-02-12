В России сбежала женщина из жесткого коронавирусного карантина

В Петербурге из Боткинской больницы сбежала 32-летняя женщина, которую поместили в карантинный бокс из-за подозрения коронавируса нового типа.

Она замкнула электроцепь, сломала замок и убежала, сообщает "Фонтанка".

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Известно, что 32 летняя женщина Алла сбежала из Боткинской больницы. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.

Сообщается, что Алла прилетела из Китая 30 января. В аэропорту ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам.

4 февраля у нее заболело горло, и после вызова скорой к ней появилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин, хотя сначала обещали, что он продлится один день.

"В пятницу 7 февраля я сбежала. Я не в больнице. Я замкнула электроцепь и сломала замок. Ведь я заканчивала физмат", – сказала Алла.

Сообщается, что в течение четырех дней после побега ее никто не искал, и из больницы не звонили.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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