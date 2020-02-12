24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В России сбежала женщина из жесткого коронавирусного карантина

31 Читати новину українською
Больница Боткина в Петербурге / irecommend.ru

В Петербурге из Боткинской больницы сбежала 32-летняя женщина, которую поместили в карантинный бокс из-за подозрения коронавируса нового типа.

Она замкнула электроцепь, сломала замок и убежала, сообщает "Фонтанка".

Также на тему: Коронавирус может заразить 60% населения планеты, – эпидемиолог

Известно, что 32 летняя женщина Алла сбежала из Боткинской больницы. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.

Сообщается, что Алла прилетела из Китая 30 января. В аэропорту ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам.

4 февраля у нее заболело горло, и после вызова скорой к ней появилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин, хотя сначала обещали, что он продлится один день.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои друзья, я на Свободе. !!! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". 1. Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь - до прихода ко мне нач.роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? 2. Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб. 3. То, что я ходила почти неделю в СПб ... это, видимо, нормально. 4. Конституция гарантирует мне свободу - видимо, врачи не слышали такого слова. 5. Человека нельзя насильно лечить без решения суда - тоже законб о котором никто не слышал. 6. Человек имеет право отказаться от госпитализации - мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. 7. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои првва я обязана бороться. Даже золотая клетка - это клетка. А прямо скажем, Боткина - это вакханалия. Я продумала и ощуствила побег. В пятницу 7го февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всем убедиться (я права по закону). И знаете что? Глав.врач Боткина заявил, что дал мне возможность добровольно покинуть больницу. Да ладно? WTF?! Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение. Снова ложь! Кстати, у врачей есть мой номер телефона и никто не звонил мне. Все, видимо, решили, что проще лгать. В видео подробно, как было дело. Кстати, если бы я была заражена - половина Питера уже были бы такими, меня же никто не спрашивал, что делала и где была всю эту неделю.

Допис, поширений користувачем @ allasand

"В пятницу 7 февраля я сбежала. Я не в больнице. Я замкнула электроцепь и сломала замок. Ведь я заканчивала физмат", – сказала Алла.

Сообщается, что в течение четырех дней после побега ее никто не искал, и из больницы не звонили.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео
сегодня
4245
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости России Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2158
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9620
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 679
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2835
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 8132
Новости
Больше новостей
Залиште відгук