В Россию завезли сосиски, зараженные африканской чумой
В России в Забайкальском крае в сосисках, которые завезли из Китая, обнаружили вирус африканской чумы свиней.
По информации Россельхознадзора, партия зараженной продукции была поставлена в Россию в конце марта.
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Товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза, сообщает пресс-служба регионального управления по ветеринарному надзору.
Продукция была изъята и проверена. В результате исследований выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.
Отметим, что АЧС не представляет опасности для людей. Основной путь передачи возбудителя – это непосредственный контакт животных между собой (больного и здорового) и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, в роли которого чаще всего выступает человек.
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