В Россию завезли сосиски, зараженные африканской чумой

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Африканская чума в сосисках
Африканская чума в сосисках / pixabay.com

В России в Забайкальском крае в сосисках, которые завезли из Китая, обнаружили вирус африканской чумы свиней.

По информации Россельхознадзора, партия зараженной продукции была поставлена в Россию в конце марта.

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Товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза, сообщает пресс-служба регионального управления по ветеринарному надзору.

 
Африканская чума свиней – что это?
Опасное вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней, независимо от породы, возраста и пола.

Продукция была изъята и проверена. В результате исследований выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Отметим, что АЧС не представляет опасности для людей. Основной путь передачи возбудителя – это непосредственный контакт животных между собой (больного и здорового) и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, в роли которого чаще всего выступает человек.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мир животных
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