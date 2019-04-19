В Россию завезли сосиски, зараженные африканской чумой

В России в Забайкальском крае в сосисках, которые завезли из Китая, обнаружили вирус африканской чумы свиней.

По информации Россельхознадзора, партия зараженной продукции была поставлена в Россию в конце марта.

Читайте также: В городе в Одесской области объявлен карантин из-за вспышки опасной болезни

Товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза, сообщает пресс-служба регионального управления по ветеринарному надзору.

Африканская чума свиней – что это? Опасное вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней, независимо от породы, возраста и пола.

Продукция была изъята и проверена. В результате исследований выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Отметим, что АЧС не представляет опасности для людей. Основной путь передачи возбудителя – это непосредственный контакт животных между собой (больного и здорового) и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, в роли которого чаще всего выступает человек.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.