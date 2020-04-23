В Ровненской больнице 74 медика заболели COVID-19: персонал боится выходить на работу
В Ровненской областной клинической больнице вспышка коронавируса, – инфекцию обнаружили у 74 медицинских работников. При этом пока не ясно, как коронавирус попал в стены учреждения, ведь пациентов с COVID-19 туда не госпитализировали.
Работники больницы боятся выходить на работу из отпусков и жалуются, что им придется работать без медицинских средств защиты, сообщает RadioТрек.
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С начала карантина из более 1500 медиков в учреждении остались работать 300. Врачи, которые остались, утверждают, что им запрещают выходить в отпуск.
Зато начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник уверяет, что в заведении достаточно средств защиты. Также он опровергает утверждение, что врачам запрещают идти в отпуск. Вивсянник отметил, что поскольку больница работает с меньшей мощностью, у работников есть возможность уйти в отпуск, но за свой счет.
Отметим, что в настоящее время комиссия выясняет, как в больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции. Результаты проверки обещают предоставить 28 апреля.
Всего в Ровненской области коронавирус обнаружили у 402 человек, 107 из которых – медики.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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